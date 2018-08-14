Трамп одобрил выделение Украине $250 миллионов на усиление безопасности в 2019

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в рамках оборонного бюджета США на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-службы посольства Украины в США.

«Вступил в силу оборонный бюджет США на 2019 год, которым выделяется 250 млн долларов помощи на политику в сфере безопасности в Украине», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в понедельник Трамп подписал ранее одобренный Сенатом и Палатой представителей (верхняя и нижняя палата Конгресса) закон «О бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны».

Документом предусмотрено выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для предоставления помощи Украине по безопасности, в том числе в виде предоставления летального оборонительного вооружения.

Напомним, ранее Конгресс США продлил запрет на финансирование полка Азов из американского бюджета.