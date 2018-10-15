В ГФС Николаевщины напомнили водителям об уплате транспортного налога

Главное управление ГФС в Николаевской области напоминает, что в 2018 году физическое лицо, которое владеет легковым автомобилем, с года выпуска которого прошло не больше 5 лет и среднерыночная стоимость которого составляет свыше 1 миллиона 396 тысяч 125 гривен должно уплатить в бюджет транспортный налог.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Контролирующий орган направляет физическому лицу-плательщику налога налоговое уведомление-решение об уплате суммы транспортного налога и соответствующие платежные реквизиты по месту его регистрации. Физическое лицо уплачивает транспортный налог в течение 60 дней со дня получения налогового уведомления-решения.

«Уважаемые граждане, уплачивайте транспортный налог вовремя! В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога, в соответствии с нормами НКУ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 20 проц. своевременно неуплаченной суммы», – добавили в ведомстве.

В случае установления расхождений между данными или возникновения других вопросов относительно уплаты транспортного налога необходимо обращаться в Главное управление ГФС в Николаевской области по телефону: 47-00-89, или по адресу: г. Николаев, ул. Чкалова, 20, каб. 730.

Напомним, что ранее в ГФС Николаева напомнили горожанам о своевременной уплате налогов.