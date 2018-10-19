Украинцев признали почти самыми бедными гражданами на планете

Украина занимает 123-е место в мире по уровню личного богатства украинцев, который составляет 1563 доллара США.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse.

Согласно отчету, Украина занимает 123-ю строчку из 140 стран в рейтинге по уровню богатства в 1563 долл США на одного взрослого жителя.

Ближайшие соседи впереди – Непал (2054 долларов), Камерун (2282 доллара), Кения (2306 долларов) Бангладеш (2332 доллара), Лесото (2640 долларов).

Позади в списке – Беларусь (1563 доллара), Таджикистан (1364 доллара), Замбия (1197 долларов), Сирия (1190 долларов), Мали (1094 доллара).

На первом месте находится Швейцария с более 530 тысяч долларов на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс долл и США с почти 404 тысяч долларов.

В десятку также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Франция.

Худшие позиции в списке из 140 стран в ДРК (331 доллар), Эфиопии (167 долларов) и Малави (141 доллар).

Для определения уровня богатства Credit Suisse учитывает как финансовые (например, банковские депозиты), так и нефинансовые активы (например, недвижимость).

По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире с совокупным богатством в 55 миллиардов долларов.

Ближайшие соседи впереди в списке – Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи сзади – Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия.

На первом месте – США с 98,154 триллионов долларов, за которыми следует Китай с 51,876 триллионов долларов.

Далее идут Япония (23,884 триллиона долларов), Германия (14,499 триллионов долларов), Великобритания (14,209 триллионов долларов), Франция (13,883 триллионов долларов), Италия (10,569 триллионов долларов), Канада (8,139 триллионов долларов), Австралия (7,577 триллионов долларов).

Отдельно Credit Suisse составил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с состоянием в более 50 миллионов долларов США. В Украине таких насчитывается 135 человек (в 2017 году было 115) , что выводит страну на 53 место в рейтинге.

На первом месте в этом рейтинге находится США с 70 540 такими гражданами, далее идет Китай (16 511 человек), Германия (6323), Великобритания (4665), Япония (3576), Индия (3339), Италия (3217), Франция (3036).

Напомним, что согласно данным Международного валютного фонда Украина является самой бедной страной Европы.