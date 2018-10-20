С начала 2018 года за счет погашения задолженности по ЕСВ в бюджет Николаевщины поступило почти ₴29 миллионов

Главным управлением ГФС в Николаевской области совместно с отделами государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Николаевской области проводятся действенные мероприятия по ликвидации задолженности по ЕСВ предприятиями государственной и коммунальной форм собственности.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Николаевской области.

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование является основным источником наполнения Фонда социального страхования, за счет которого финансируются государственные социальные программы, осуществляется выплата пенсий, материальной помощи и потому подобное.

Как отметил начальник управления погашения долга Главного управления ГФС в Николаевской области Александр Школяр, благодаря проведенной работе с предприятиями-должниками, с начала 2018 года, за счет погашения задолженности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование в государственный бюджет обеспеченно 28 миллионов 400 тысяч гривен, в том числе 3 миллиона 700 тысяч гривен - по требованиям ГФС Николаевщины обеспечено Управлением государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

Напомним, что в ГФС Николаевщины напомнили водителям об уплате транспортного налога.