Купленный в Николаеве лотерейный билет стал выигрышным – победитель получит миллион гривен

В воскресенье, 21 октября, в государственной лотерее «Лото-Забава» был выигран 1 миллион гривен.

Об этом сообщил оператор государственных лотерей «М.С.Л.».

Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0217555 в «Лото маркете», что находится на углу улицы Троицкая и улицы Космонавтов в Николаеве.

Как отмечают в «М.С.Л.», с начала года это уже 28-й выигрыш в лотерею «Лото-Забава» суммой от 1 миллиона гривен и больше.

«В целом новый победитель стал 307-м счастливчиком на счетчике миллионеров «Лото-Забава», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее 66-летняя жительница села Павловка на Николаевщине Александра Гошкович сорвала джекпот в размере три миллиона в игре «Лото-забава».