На Николаевщине пенсионерка сорвала джекпот в три миллиона гривен

66-летняя жительница села Павловка на Николаевщине Александра Гошкович сорвала джекпот в размере три миллиона в игре «Лото-забава».

Впервые в истории существования игры она получила выигрыш благодаря билету, купленном в сети Интернет, пишет «NikLife».

Кроме того, пенсионерка получила подарочную программу на уик-энд «Два дня из жизни миллионера», в рамках которой вместе с внучкой осуществила прогулочный полет на самолете над Киевом.

«Играю я очень давно, почти с самого начала программы. Во второй раз я купила билет, вычеркнула две линии и выиграла 65 гривен. Этот выигрыш меня и подтолкнул, чтобы продолжать дальше. Надежду никогда не надо терять – играйте и выигрывайте», – рассказала пенсионерка.

Примечательно, что удобной системой покупки онлайн, Александру Петровну научила пользоваться внучка Светлана, сопровождавшая ее и в столице.

«Именно на этот тираж я не хотела брать. Бабушка на меня накричала. Сказала «бери». А я ребенок послушный - взяла. В выигрыш долго не могла поверить », - поделилась внучка новоиспеченного миллионера.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря случайно купленному билету украинка в США выиграла в лотерею пять миллионов долларов.