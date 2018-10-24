В этом отопительном сезоне цена на газ больше повышаться не будет, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключает дальнейший рост тарифов на газ в течение текущего отопительного сезона.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает РБК-Украина.

По его словам, в нынешнем отопительном сезоне после роста цен на газ с 1ноября 2018 года тарифы больше не будут расти.

- Наша программа субсидий позволяет защитить всех тех, кто в этом нуждается, - добавил Гройсман.

Напомним, ранее Кабмин повысил цену на газ для украинцев с ноября на 23,5%.

Отметим, что в Нацкомисии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявили, что тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%.