В бюджет Николаева поступило 80 миллионов — 74,6 из них хотят перераспределить

В николаевский бюджет поступило дополнительно 80 миллионов гривен. 74,6 миллиона из них планируют перераспределить.

Об этом сообщила директор департамента финансов Вера Святельник в ходе заседания исполкома в четверг, 25 октября.

Однако мэр заявил, что не будет выносить этот вопрос на сессию, а поднял его для того, чтобы в дальнейшем его передали на рассмотрение бюджетной комиссии.

По совам Святельник, деньги планируют распределить таким образом:

500 тысяч гривен – информационное обеспечение деятельности городского головы и депутатов горсовета; 22 миллионов гривен – приобретение автобусов в финансовый лизинг для КП «Николаевпасстранс»; 1,3 миллиона гривен – суббвенция из местных и государственных бюджетов на обеспечением современным оборудованием для УСБУ в Николаевской области; 1,85 миллиона гривен – материально-техническое обеспечение подразделов райотделов главного управления полиции специальными автомобилями и имуществом; 874 тысяч гривен – материально-техническое обеспечение управления патрульной полиции имуществом и техникой; 700 тысяч гривен – материально-техническое обеспечение обеспечение Нацгвардии, в / ч 3039, имуществом и автомобилем; 1,5 миллиона гривен – капитальный ремонт детсада №75; 188 тысяч гривен – приобретение предметов оборудования для детсадов №2, 50, 37, 77, 93; 2,3 миллиона гривен – капремонт школы №25; 549 тысяч гривен – капремонт спортивной площадки муниципального коллегиума; 119 тысяч гривен – приобретение предметов для школ №№19, 21, 40, 60, Юрлицея; 1,8 миллиона гривен – текущий ремонт школ № 1, 7, 25, 15, 16, 19, 28, 31, 39, 40, 44 53, 54, 57, 64, Классического лицея, Академии детского творчества, Мунициапльного коллегиума; 627 тысяч гривен – мероприятия по противопожарной безопасности в школах №1, 17, 18, 19, 34, 45, 46, 52; 42 тысячи гривен – текущий ремонт Николаевской заочной вечерней школы; 35 тысяч гривен – на мероприятия по противопожарной безопасности для специального воспитательного комплекса для детей с пониженным зрением; 86 тысяч гривен – капремонт кровли дома творчества детей и юношества Ингульский района; 199 тысяч гривен – текущий ремонт дома творчества детей и юношества Ингульский района; 50 тысяч гривен – мероприятия по противопожарной безопасности детского центра внешкольной работы Корабельного района; 99 тысяч гривен – ПТУ и приобретение счетчика тепловой энергии; 454,8 тысяч гривен – текущий ремонт Дома учителя и ресурсного центра; 340 тысяч гривен – оборудование для нового травмпункта БСМП; 186 тысяч гривен – замена узла холодной воды городской больницы №3; 576 тысяч 700 гривен – приобретение оборудования для оснащения семейной амбулатории №4 ЦПМСП №3; 1 миллион гривен – дополнительная оплата проезда, питания, размещения во время тренировочных сборов для спортсменов; 773 тысяч гривен – средства на содержание ДЮСШ на байдарках и каноэ имени десантника Гуцаленко, на заработную плату; 750 тысяч гривен – софинансирование на капитальный ремонт спортплощадки в спортивной школе №3; 96 тысяч гривен – для оплаты работ по кронированию деревьев и вывозу мусора на территорию Центрального городского стадиона; 2 миллиона гривен – финансовая поддержка на второе полугодие 2018 для МБК «Николаев»; 2 миллиона 800 гривен – финансовая поддержка на второе полугодие 2018 для МФК «Николаев»; 20 миллионов гривен – на энергосберегающие мероприятия Департамента энергоэффективности и энергосбережения; 2,5 миллиона гривен – на приобретение средств индивидуальной защиты личного состава противопожарной службы управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения; 24 тысячи гривен – всем четырем администрациям районов общая сумма на обеспечение функционирования системы воинского учета на территории Николаева, организацию учетную-призывной работы, обеспечения перевозки военно-обязанных и призывников, военно-патриотического воспитания;

Также планируют выделить дополнительные деньги на уборку дорог и прочие расходы администрациям районов.

В итоге, члены исполкома поддержали такое перераспределение.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на ямочный ремонт дорог департаменту ЖКХ перераспределят еще 5 миллионов гривен.