В бюджет Николаева поступило 80 миллионов — 74,6 из них хотят перераспределить

В николаевский бюджет поступило дополнительно 80 миллионов гривен. 74,6 миллиона из них планируют перераспределить.
Об этом сообщила директор департамента финансов Вера Святельник в ходе заседания исполкома в четверг, 25 октября.
Однако мэр заявил, что не будет выносить этот вопрос на сессию, а поднял его для того, чтобы в дальнейшем его передали на рассмотрение бюджетной комиссии.
По совам Святельник, деньги планируют распределить таким образом:
500 тысяч гривен – информационное обеспечение деятельности городского головы и депутатов горсовета;
22 миллионов гривен – приобретение автобусов в финансовый лизинг для КП «Николаевпасстранс»;
1,3 миллиона гривен – суббвенция из местных и государственных бюджетов на обеспечением современным оборудованием для УСБУ в Николаевской области;
1,85 миллиона гривен – материально-техническое обеспечение подразделов райотделов главного управления полиции специальными автомобилями и имуществом;
874 тысяч гривен – материально-техническое обеспечение управления патрульной полиции имуществом и техникой;
700 тысяч гривен – материально-техническое обеспечение обеспечение Нацгвардии, в / ч 3039, имуществом и автомобилем;
1,5 миллиона гривен – капитальный ремонт детсада №75;
188 тысяч гривен – приобретение предметов оборудования для детсадов №2, 50, 37, 77, 93;
2,3 миллиона гривен – капремонт школы №25;
549 тысяч гривен – капремонт спортивной площадки муниципального коллегиума;
119 тысяч гривен – приобретение предметов для школ №№19, 21, 40, 60, Юрлицея;
1,8 миллиона гривен – текущий ремонт школ № 1, 7, 25, 15, 16, 19, 28, 31, 39, 40, 44 53, 54, 57, 64, Классического лицея, Академии детского творчества, Мунициапльного коллегиума;
627 тысяч гривен – мероприятия по противопожарной безопасности в школах №1, 17, 18, 19, 34, 45, 46, 52;
42 тысячи гривен – текущий ремонт Николаевской заочной вечерней школы;
35 тысяч гривен – на мероприятия по противопожарной безопасности для специального воспитательного комплекса для детей с пониженным зрением;
86 тысяч гривен – капремонт кровли дома творчества детей и юношества Ингульский района;
199 тысяч гривен – текущий ремонт дома творчества детей и юношества Ингульский района;
50 тысяч гривен – мероприятия по противопожарной безопасности детского центра внешкольной работы Корабельного района;
99 тысяч гривен – ПТУ и приобретение счетчика тепловой энергии;
454,8 тысяч гривен – текущий ремонт Дома учителя и ресурсного центра;
340 тысяч гривен – оборудование для нового травмпункта БСМП;
186 тысяч гривен – замена узла холодной воды городской больницы №3;
576 тысяч 700 гривен – приобретение оборудования для оснащения семейной амбулатории №4 ЦПМСП №3;
1 миллион гривен – дополнительная оплата проезда, питания, размещения во время тренировочных сборов для спортсменов;
773 тысяч гривен – средства на содержание ДЮСШ на байдарках и каноэ имени десантника Гуцаленко, на заработную плату;
750 тысяч гривен – софинансирование на капитальный ремонт спортплощадки в спортивной школе №3;
96 тысяч гривен – для оплаты работ по кронированию деревьев и вывозу мусора на территорию Центрального городского стадиона;
2 миллиона гривен – финансовая поддержка на второе полугодие 2018 для МБК «Николаев»;
2 миллиона 800 гривен – финансовая поддержка на второе полугодие 2018 для МФК «Николаев»;
20 миллионов гривен – на энергосберегающие мероприятия Департамента энергоэффективности и энергосбережения;
2,5 миллиона гривен – на приобретение средств индивидуальной защиты личного состава противопожарной службы управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения;
24 тысячи гривен – всем четырем администрациям районов общая сумма на обеспечение функционирования системы воинского учета на территории Николаева, организацию учетную-призывной работы, обеспечения перевозки военно-обязанных и призывников, военно-патриотического воспитания;
Также планируют выделить дополнительные деньги на уборку дорог и прочие расходы администрациям районов.
В итоге, члены исполкома поддержали такое перераспределение.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на ямочный ремонт дорог департаменту ЖКХ перераспределят еще 5 миллионов гривен.