Техработники школы на Николаевщине жалуются, что им не платят заплату, потому что хотят сократить штат - в ОГА утверждают, что все в порядке

Члены технического персонала Доманевской среднеобразовательной школе №1 пожаловались на то, что им не выплачивают заработную плату, из-за того, что хотят сократить коллектив.

Об этом одна из сотрудниц школы рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам женщины, за прошлый месяц им выплатили только 300 гривен аванса и сказали, что больше не будут выплачивать. Сотрудница школы утверждает, что зарплату не выплачивают по приказу руководства ОТГ – главы сельсовета Александра Доги и его заместителя, которые хотят сократить штат.

— Мы работаем в Доманевской ЗОШ №1 – это обслуживающий персонал, техработники, столовая. Нам не выплачивает ОТГ зарплату. В этом месяце нам дали по 300 гривен аванс и все. Сказали, что больше нам не выплатят. Заместитель главы сельсовета Власюк мотивирует тем, чтоб сократить у нас четыре техработника. Но по закону мы должны убирать 500 квадратных метров, почему я должна больше убирать? Они сгрупировались – Власюк и Дога и говорят, что пока не сократят, зарплату не выплатят. Ну и как не платить, если люди ее заработали. (...) За что людям жить? У каждого семья. Некоторые без мужей..., - рассказала работник школы.

В то же время, в Николаевской облгосадминистрации утверждают, что вопрос урегулирован. Директор департамента образования и науки Елена Удовиченко отметила, что в ходе встречи с заместителем главы Доманевского сельсовета вопрос о выплате зарплаты был поднят, однако руководство ОТГ заявило, что решило проблему с выплатами и все сотрудники школ получили зарплаты.

— Я встречалась с заместителем главы ОТГ, с начальником отделения образования Доманевской ОТГ. Всем зарплата выплачена в полном объеме. С местного бюджета, потому что выплата техническим сотрудникам с местного бюджета, педагогам за счет государственной субвенции. (...) Они изыскали возможность, у них действительно была проблема, но они выплатили в полном объеме. К нам лично в департамент никто не обращался, - сказала Елена Удовиченко.

Стоит отметить, что в течение целого дня в приемной главы Доманевского сельсовета Александра Доги не отвечали на телефонные звонки корреспондента «Преступности.НЕТ».

Напомним, 27 октября, в Новой Одессе медики перекрыли дорогу, требуя выплатить им заработную плату.