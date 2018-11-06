В домах Корабельного района Николаева запустили 45 индивидуальных тепловых пунктов

В домах Корабельного района Николаева в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» смонтировали и запустили 45 индивидуальных тепловых пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель вышеупомянутого проекта на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Егор Клецов.

«Мы должны были успеть сделать максимум из запланированных 103 единиц ИТП до старта отопительного сезона 2018-2019 гг. Во-вторых, работа сопровождалась огромным количеством сложностей, согласований и т.д., поэтому 45 – это реально победа», – написал Клецов.

Напомним, ранее ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с рабочим визитом посетила наблюдательная миссия Всемирного банка, чтобы ознакомиться с ходом реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

Как известно, «Николаевоблтеплоэнерго» принимает участие в реализации всеукраинского проекта, финансируемого Мировым Банком – «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине». Проектом предусматривается кредитование украинских теплогенерирующих предприятий на сумму более 300 миллионов долларов США. Николаев подписал договор на общую сумму в 21,7 миллиона долларов США.