Николаевское теротделение АМКУ оштрафовало две фирмы за махинации во время закупок для воинской части

Иллюстрация из интернета Николаевское областное территориальное отделение АМКУ оштрафовало ООО «Институт новейших технологий в образовании» и ООО «ЮА.РПА» за искажение торгов местной воинской части на закупку стрелковых тренажеров по 380 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует решение отделения от 24 октября, передают Наші Гроші.

В сентябре 2017 отделение по собственной инициативе начало рассмотрение дела о сговоре между зарегистрированными по одному адресу компаниями - ООО «Институт новейших технологий в образовании» и ООО «ЮА.РПА».

В результате расследования выяснилось, что на момент проведения воинской частью А3163 закупки стрелковых тренажеров, 75% «ЮА.РПА» принадлежало ООО «Квазар-Микро». Эта компания была учредителем ООО «Борщ Венчурс», на которое зарегистрировано 24,9% «Института новейших технологий в образовании». При этом, основателем и бенефициаром и «Квазар-Микро», и «Борщ Венчурс» был Евгений Уткин. В штатах работников упомянутых компаний антимонопольщики нашли одни и те же кадры.

Также было установлено, что в течение 2016-2017 «ЮА.РПА» и «Институт новейших технологий в образовании» приняли вместе участие в шести закупках, четыре из которых были успешными. Победу с отрывом в 1-2 тысячи гривен при неизменных начальных ценовых предложениях каждый раз получало «ЮА.РПА». И это при том, что именно «ЮА.РПА» закупало тренажеры для тренировок стрельбы у «Института новейших технологий в образовании».

Наконец, в составе тендерных предложений компаний антимонопольщики нашли одинаковые документы. Проанализировав полученные доказательства по делу, Николаевское ОТВ АМКУ наложило по 68 тысяч гривен штрафа на каждое из предприятий.

Сегодня конечным владельцем «Института новейших технологий в образовании» является Александр Бобарчук. Он делит предприятие с Владиславом Алексеевым и ООО «Борщ Венчурс». В «Прозорро» имеются данные о 49 договорах, заключенных между «Институтом новейших технологий в образовании» и распорядителями бюджетных средств - в основном отделами образования и учебными заведениями. 100% ООО «ЮА.РПА» зарегистрировано в «Квазар-Микро», через которое бенефициаром выступает упоминавшийся Евгений Уткин.

Компания «ЮА.РПА» была создана в 2014 году для обслуживания общественной организации «Сетевой кластер высоких технологий», которая должна координировать взаимодействие предпринимателей и государства в оборонительных hi-tech-проектах. Руководителем фирмы является Игорь Кабаненко, который с апреля по октябрь 2014 был заместителем министра обороны, пока его не уволили в соответствии с законом «Об очистке власти». После этого он занялся техническими разработками для армии. Ранее Кабаненко напрямую владел долей в «ЮА.РПА».

Ранее сообщалось, что антимонопольный комитет начал расследование, как департамент ЖКХ проводил конкурс на управляющую компанию в Николаеве.