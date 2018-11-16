Нацбанк Украины выпустил памятные шестиугольные монеты

Национальный банк Украины 15 ноября ввел в обращение четыре памятные монеты, которые вместе входят в набор «К 100-летию Национальной академии наук Украины»: «Эра мира», «Эра перемен», «Эра технологий», «Человек, время, пространство».

Об этом сообщается на Facebook-странице НБУ.

Монеты имеют шестигранную форму, они украшены цветной печатью и локальной позолотой (на каждой монете содержание золота не менее 0,0001 грамма). Все монеты имеют номинал 5 гривен, изготовлены из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в каждой – 15,55 грамма. Тираж монет – по 4 тысячи штук каждого вида. Цена НБУ на этот набор памятных монет сегодня составляет 2536 гривен (отдельно эти монеты не будут продаваться).

Напомним, что ранее украинские пограничники обнаружили среди посылок в Италию десять монет времён Римской империи.