Состояние 26 богатейших людей мира сравнялось с доходами половины жителей планеты

В 2018 году количество миллиардеров в мире выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом и достигло 2208 человек.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на доклад благотворительной организации Oxfam.

Доходы богатейших людей мира каждый год увеличиваются на 900 миллиардов долларов или практически на 2,5 миллиарда долларов в день. По данным организации, состояние 26 самых богатых людей планеты сравнялось с заработком 3,8 миллиарда самых бедных людей, чьи доходы уменьшились на 11 процентов. Согласно докладу благотворителей, они живут менее чем на 5,5 доллара в день.

В среднем в США одинокий белый мужчина в 100 раз богаче, чем одинокая латиноамериканка, а в мире женщины зарабатывают почти на четверть меньше мужчин и владеют вполовину меньшим богатством, говорится в документе.

- Правительства стран мира должны добиваться реальных изменений, чтобы компании и богачи платили налоги и вкладывали деньги в бесплатное образование и здравоохранение, которое поможет удовлетворить нужды людей, чьи потребности игнорируются, - заявила директор организации Винни Бьянийма.

Напомним, ранее академик заявила, что украинская экономическая элита сначала разворовала советскую собственность, а потом навязала стране выгодную себе модель экономики.