Патрульные требуют от Сенкевича «залатать» разрушенную дорогу на Новозаводской, на ремонт которой не заложили средства

В Николаеве патрульная полиция обратилась к городскому голове Александру Сенкевичу с требованием немедленно решить вопрос по улице Новозаводской, по которой проходит маршрут движения грузовиков.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Отдел безопасности дорожного движения направил мэру требование о немедленном принятии мер по ликвидации ям, выбоин и просадок и создании безопасных условий для проезда транспорта по этому участку. В случае невозможности восстановления проезжей части движение по данному участку необходимо закрыть до проведения ремонта и разработать новый маршрут движения большегрузных транспортных средств.

«Патрульная полиция Николаевской области неоднократно обращала внимание городской власти на ситуацию, которая сложилась на аварийно-опасном участке улицы Новозаводская, от улицы 12-я Продольная до Херсонского шоссе».

«В течение декабря 2018 года на этом участке зафиксированы три ДТП с материальным ущербом по причине ненадлежащего содержания участка дороги, а в январе 2019 года – уже три факта блокировки движения транспорта из-за застрявших грузовиков. Надеемся на скорейшее решение этой насущной проблемы», - сообщили в полиции.

Напомним, что финансирование ремонта дорог по улице Авангардной, Турбинной и Новозаводской Николаевским городским советом пока не планируется.