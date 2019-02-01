Ямочный ремонт дорог в Николаеве доверили предприятиям, которыми руководят депутаты горсовета

Совещание в мэрии по поводу ремонта дорог В Николаеве с завтрашнего дня, 2 февраля, начинается аварийно-ямочный ремонт, водителей призывают быть бдительными и осторожными.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Всего планируется отремонтировать 5092 кв.м наиболее поврежденных участков во всех районах.

- В приоритете – разрушенные зоны, на которых возникает угроза безопасности дорожного движения. Выполнять ремонт будут на главных городских артериях, среди которых: проспекты Центральный и Богоявленский, Херсонское шоссе, улицы Космонавтов, Кирова, Круговая, Большая Морская, - отметила заместитель директора департамента ЖКХ Наталья Осецкая. – Зимой аварийный ямочный ремонт позволяет защитить асфальтобетонное покрытие от негативного воздействия природных факторов и обеспечить безопасное движение автотранспорта, поэтому начинаем уже сейчас, учитывая прогнозы синоптиков.

Работы по ликвидации аварийной ямочности проводятся по заказу департамента ЖКХ. Исполнителем в Заводском и Центральном районах выступает КП «ЭЛУ автодорог» (его возглавляет депутат Николаевского горсовета от «Самопомощи» Наталья Горбенко – ПН), в Ингульском и Корабельном – «Николаевавтодор» (им руководит депутат горсовета от «Нашего края» Сергей Шульгач – ПН). Для изготовления необходимого стройматериала по требованию городских властей «Николаевавтодор» запустит асфальтобетонный завод.

- Средства выделены, заключены дополнительные договоры на выполнение мелких текущих ремонтов. Подчеркиваю важность соблюдения технологии выполнения дорожных работ. За это должна быть личная ответственность, - обратился к собравшимся первый заместитель городского головы Владимир Крыленко.

Напомним, что в 2018 году «аварийный» ремонт покрытия Ингульского моста в Николаеве за ₴1,5 миллиона продержался три месяца. Работы на мосту проводила фирма «Николаевавтодор».