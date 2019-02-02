«Компьютерный мастер» за элементарную работу выставил николаевскому пенсионеру счет в 15 тысяч гривен

В Николаеве так называемый «компьютерный мастер» выставил пенсионеру счет в 15 тысяч гривен за «оптимизацию операционной системы».

Об этом в Facebook написал николаевец Вадим Федоров.

«Про объявления на столбах, бесплатный вызов мастера на дом и людскую глупость. Знакомый вызвал мастера на дом, для «ускорения» работы ноутбука. Мастер Саша пришел, выполнил работы и выписал акт. На акте стоит печать киевской фирмы «IT-эксперт сервис». У пенсионера рассчитаться 15 тысяч гривен не было. Недостающие 10 тысяч он занял у соседей. После ухода мастера он позвонил по телефону, указанному в квитанции. Ему сказали, что разберутся...» - написал Федоров.

Согласно квитанции, за удаление вирусов «мастер» затребовал почти 11,5 тысяч гривен. Отметим, что с этой задачей за короткое время может справиться практически любой пользователь, который знает, как установить бесплатный антивирус.

В случае с программами и операционной системой, судя по ценам, «компьютерный мастер» использовал либо бесплатные, либо пиратские версии программ. За 1 тысячу гривен «мастер» поставил антивирус «Avast Premier» со сроком действия в 5 лет. Судя по официальному сайту «Avast», пятилетние лицензии на вирусы компания не продает – есть тариф ценой 949 гривен на два года пользования.

Напомним, ранее в Николаеве полиция задержала злоумышленников, которые создали сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей.