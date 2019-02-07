Николаевские налоговики обеспечили почти ₴28 миллионов военного сбора в госбюджет

Владимир Копица В январе 2019 года в государственный бюджет мобилизовано 27 миллиона 800 тысяч гривен военного сбора, что на 6 миллионов гривен больше, чем в январе 2018 года.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица, передает пресс-служба ведомства.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины с августа 2014 года в Украине введен военный сбор, который в полном объеме перечисляется в государственный бюджет и используется на повышение обороноспособности государства.

«Стабильное поступление в бюджет военного сбора свидетельствует об эффективности провденных ГФС Николаевщины мероприятий по детенизации экономики, в частности, относительно легализации заработной платы, а также об ответственности и патриотизме налогоплательщиков, которые добросовестно исполняют свою конституционную обязанность по уплате налогов в бюджет, в т.ч. и военного сбора», - отметил Владимир Копица.

Главное управление ГФС в Николаевской области обращается к работодателям с просьбой своевременно и в полном объеме платить налоги в бюджет, в частности, военный сбор. Уплата военного сбора - почетный взнос каждого гражданина в поддержку боеспособности Вооруженных сил Украины.

Напомним, что в январе 2019 года Николаевская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины 245,8 миллионов гривен таможенных платежей. Таможня перевыполнила запланированный Министерством финансов Украины показатель почти на 38 миллионов гривен.