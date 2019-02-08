Исполком горсовета выдал в Николаеве по двухкомнатной квартире начальнику патрульных и замглаве облполиции

Виталий Данила и Максим Ахрамеев (фото: Facebook Виталий Душко) Исполком Николаевского горсовета поддержал выдачу двухкомнатных квартир для врио заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максиму Ахрамееву и начальнику управления патрульной полиции области Виталию Даниле.

Соответствующее решение исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал на заседании 8 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Таким образом, Максим Ахрамеев вместе с женой и двумя детьми получит двухкомнатную квартиру жилой площадью 31,4 квадратных метра, а Виталий Данила – на 27,3 квадратных метра для себя и дочери.

Ахрамеев и Данила находились на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий при Николаевской областной государственной администрации. Выделение жилья происходило в соответствии с Комплексной программой соцзащиты населения «Забота», утвержденной решением Николаевского облсовета, и программы «Социальная защита», утвержденной решением Николаевского горсовета.

Кроме них жилье исполком также выделил еще для десяти граждан. Отметим, что члены исполкома не обсуждали проект решения и проголосовали за него «пакетом» вместе с остальными квартирными вопросами.

Максим Ахрамеев Добавим, что в декларации за 2017 год Максим Ахрамеев указал является владельцем земельного участка площадью 19,5 соток, жилого дома площадью 27,9 квадратных метров и хозпомещения на 101 квадрат селе Погребы Васильковского района Киевщины. Также он задекларировал строительство дома площадью 160 квадратов в том же поселке. У Максима Ахрамеева был автомобиль «Toyota Avensis» 2007 года выпуска, а в мае 2018 года он приобрел «Honda Accord» 2013 года за 181 тысячу гривен.

Виталий Данила Виталий Данила в декларацию за 2017 год внес три земельных участка в селе Камянка Очаковского района, 50% которых принадлежат его жене, а еще один на 39,1 соток в Одесской области принадлежит ему. Также его жена и Елена Петрунькина владеют домом площадью 78 квадратов в Очаковском районе Николаевской области. Виталий Данила указывал в декларации, что в 2017 году потратил 36 тысяч гривен на аренду квартиры.

Как известно, Максим Ахрамеев до назначения на должность врио замглавы ГУНП в январе 2018 года также возглавлял управление патрульной полиции в Николаевской области с момента его запуска в 2015 году. После его повышения место начальника УПП области занял Виталий Данила.

Напомним, как губернатор Николаевщины Алексей Савченко после обращения прокурора области Тараса Дунаса выделил из областного бюджета 2,5 миллионов гривен на покупку квартир для пятерых сотрудников прокуратуры.