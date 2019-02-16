Руководить николаевским КП «ЭЛУ автодорог» будет главный инженер предприятия – он стал и.о. директора

Павел Лаврентьев В Николаеве в пятницу, 15 февраля, на КП «ЭЛУ автодорог» представили нового и.о. директора предприятия. Им стал главный инженер Павел Лаврентьев.

Об этом сообщает «Свідок.info».

Павел Лаврентьев работает на предприятии всю свою жизнь, начав свою карьеру с должности электрика Южнобугского моста в 1977 году.

- Правильный курс предприятия я обязательно продолжу. Буду стараться, а люди, я думаю, меня поддержат. Знакомиться нам не надо – мы работаем вместе много лет, - отметил Лаврентьев.

Напомним, что ранее предприятием руководила депутат от «Самопомощи», соратница мэра Николаева Наталья Горбенко. Он управляла КП с лета 2016 года. Должность руководителя она покидает из-за перехода на работу в судостроительный завод «Океан».