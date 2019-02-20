В ОГА заявили, что николаевский завод российского олигарха Дерипаски платит не все налоги в таможню

Николаевский глиноземный завод, который принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске, платит не все налоги в таможню.

Об этом шла речь в среду, 20 февраля, в ходе совещания в Николаевской облгосадминистрации.

Заместитель председателя ОГА Валентин Гайдаржи рассказал о том, что поступления от НГЗ в бюджет области недостаточный.

Полторы недели назад вместе с таможней, вместе с руководством НГЗ мы провели первое рабочее совещание вместе с таможней. Те платежи, которые осуществляет НГЗ в бюджет недостаточны. Есть большие вопросы по объемам оплаты в бюджет. Мы определили, что они подготовятся, подготовят свои расчеты, таможня проверит всю базу своих данных, проверит все свои расчеты, мы соберемся и обсудим. Наша конечная цель – в рамках закона увеличить оплату в бюджет, - сказал Гайдаржи.

Первый заместитель начальника таможни Государственной фискальной службы Александр Шевченко, в свою очередь, отметил, что с 2010 года завод осуществляет растаможку в режиме переработки, что означает, что оплата за растаможку проходит условно.

— В среднем, то, что мы видим по количеству оформленных деклараций, по количеству ввезенных грузов, в частности, это боксит, условно начисленные платежи составляют около 1 миллиарда – 1,300 гривен в год. С 2010 года это большая сумма. На сегодняшний день таможня отказывала не раз представителям завода по поводу оформления в режиме обработки бокситов, - сказал Александр Шевченко.

Кроме того, в таможне не предоставляют расчеты, сколько в процессе переработки выходит побочных продуктов – галлия и шлама.

— Завод нам не выдает техсхему по производству, по количеству, по производственным мощностям, сколько можно получить галлия с бокситов. У них меняются спецификации – цена, количество выхода готовой продукции, что является нарушением статей таможенного кодекса, - сказал Александр Шевченко.

В то же время, начальник таможенного поста «Днепро Бугский» Андрей Рябоконь отметил, что в этом году таможня дала разрешение на переработку до 30 марта 2019 года. Также он рассказал, что шлам, который остается в результате переработки, завод продает, а налоги за продажу не платит.

— Красный шлам, который остается за год, его сохраняют в своих шламохранилищах и утверждают, что это не товар, нет ценности, но вместе с тем есть предприятия, которые раз в квартал закупают у завода этот продукт и реализовывают его, - сказал Рябоконь.

Александр Шевченко Андрей Рябоконь

При этом, начальник таможенного поста отметил, что условные платежи за последнюю поставку составили более 58 миллионов гривен.

— При этом на сегодняшний день завезено семь судов в режиме переработки на таможенную территорию Украины, который дает льготу в оплате таможенных платежей, условные платежи составляют 58 миллионов 602 тысячи гривен, - сказал Рябоконь.

Он также добавил, что на сегодняшний день льготы по переработке имеют 95% товара, растаможка за который фактически не оплачивается. Валентин Гайдаржи подытожил, что таможня будет обращаться в правоохранительные органы, в случае, если доначисление за растаможку не произойдет.

— Либо произойдет в правовом поле доначисление, либо будем обращаться в рамках действующего законодательства в правоохранительные органы, в дальнейшем в суд для законного взыскания налогов, - сказал Гайдаржи.

Стоит отметить, что на совещание со стороны предприятие должен был прийти заместитель генерального директора Владимир Красноярский, он был в самой облгосадминистрации, но на собрание не пришел. По словам Гайдаржи, его смутило присутствие прессы, так как он рассчитывал, что встреча будет рабочей.

Напомним, объединенная компания «РусАл», в который входил «Николаевский глиноземный завод», Олега Дерипаски в августе начала консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, так как предприятие лишилось рынков сбыта из-за американских санкций.

Ранее сообщалось, что по требованию Министерства финансов США на Кипре заморозили счета российского миллиардера Олега Дерипаски.

Кроме того, компания En+ Group Plc заявила о существенном прогрессе в переговорах с Минфином США по поводу отмены санкций в отношении компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Отметим, сенат США подготовил резолюцию против снятия санкций с компаний владельца НГЗ, а позже и вовсе снял сами санкции.