В ГФС составили список самых дорогих растаможенных «евроблях»

В Государственной фискальной службе назвали пять самых дорогих растаможенных автомобилей на еврономерах.
Об этом сообщает Экономическая Правда.
В ГФС утверждают, что это автомобили тех, кто покупал премиальные авто и избегал уплаты налогов.
«Топ-5 самых дорогих «евроблях»:
Porsche 911 Turbo S, 2013 год
Таможенная стоимость - 83,1 тысячи долларов США
Уплаченные налоги - 766,1 тысяч гривен
Porsche Cayenne S, 2018 год
Таможенная стоимость - 76 тысяч долларов США
Уплаченные налоги - 705 тысяч гривен
Bentley Flying Spur, 2014 год
Таможенная стоимость - 74,5 тысячи долларов США
Уплаченные налоги - 727,9 тысяч гривен
Mercedes-Benz G-Class, 2015 год
Таможенная стоимость - 63,6 тысячи долларов США
Уплаченные налоги - 593,4 тысячи гривен
Mercedes-Benz V-Class, 2018 год
Таможенная стоимость - 62 тысяч долларов США
Уплаченные налоги - 553 тысячи гривен», - говорится в сообщении.
Утверждается, что большинстве владельцев «евроблях» покупали их чуть ли не на последние деньги, и отмечали, что не могут оплатить все таможенные платежи.
Как отмечают в ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, которые необходимо было растаможить.
С даты вступления в силу законов таможенники уже оформили 195,2 тысячи транспортных средств. Результат - более 12 млрд гривен уплаченных налогов. Таким образом, за два с половиной месяца фискалы перевыполнили годовой план доходов от «евроблях» - в бюджете заложены поступления в объеме 10 миллиардов гривен.
Из общего количества оформленных машин 124 тысячи - это так называемые «евробляхи», которые до этого находились в Украине в режиме транзита или временного ввоза. Остальные - около 71 тысяч - авто, которые впервые были завезены в страну и сразу получили украинские номера.
По мнению главы «Авто Евро Силы» Олега Ярошевича, большинство из этих авто были ввезены в страну не автовладельцами, а бизнесом.
«Автодилеры бросились завозить авто со скидкой 50% от уплаты акциза. Они сейчас навезут их в Украину, а потом будут реализовывать», - считает Ярошевич.
Напомним, период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50% решили не продолжать, завершив его 22 февраля.