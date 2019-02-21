В ГФС составили список самых дорогих растаможенных «евроблях»

В Государственной фискальной службе назвали пять самых дорогих растаможенных автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщает Экономическая Правда.

В ГФС утверждают, что это автомобили тех, кто покупал премиальные авто и избегал уплаты налогов.

«Топ-5 самых дорогих «евроблях»: Porsche 911 Turbo S, 2013 год

Таможенная стоимость - 83,1 тысячи долларов США

Уплаченные налоги - 766,1 тысяч гривен Porsche Cayenne S, 2018 год

Таможенная стоимость - 76 тысяч долларов США

Уплаченные налоги - 705 тысяч гривен Bentley Flying Spur, 2014 год

Таможенная стоимость - 74,5 тысячи долларов США

Уплаченные налоги - 727,9 тысяч гривен Mercedes-Benz G-Class, 2015 год

Таможенная стоимость - 63,6 тысячи долларов США

Уплаченные налоги - 593,4 тысячи гривен Mercedes-Benz V-Class, 2018 год

Таможенная стоимость - 62 тысяч долларов США

Уплаченные налоги - 553 тысячи гривен», - говорится в сообщении.

Утверждается, что большинстве владельцев «евроблях» покупали их чуть ли не на последние деньги, и отмечали, что не могут оплатить все таможенные платежи.

Как отмечают в ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, которые необходимо было растаможить.

С даты вступления в силу законов таможенники уже оформили 195,2 тысячи транспортных средств. Результат - более 12 млрд гривен уплаченных налогов. Таким образом, за два с половиной месяца фискалы перевыполнили годовой план доходов от «евроблях» - в бюджете заложены поступления в объеме 10 миллиардов гривен.

Из общего количества оформленных машин 124 тысячи - это так называемые «евробляхи», которые до этого находились в Украине в режиме транзита или временного ввоза. Остальные - около 71 тысяч - авто, которые впервые были завезены в страну и сразу получили украинские номера.

По мнению главы «Авто Евро Силы» Олега Ярошевича, большинство из этих авто были ввезены в страну не автовладельцами, а бизнесом.

«Автодилеры бросились завозить авто со скидкой 50% от уплаты акциза. Они сейчас навезут их в Украину, а потом будут реализовывать», - считает Ярошевич.

Напомним, период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50% решили не продолжать, завершив его 22 февраля.