Николаевец 16 лет не платил за воду и задолжал 42,5 тысячи гривен

В Николаеве гражданин Н. с 2003 года не платил за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения и задолжал 42 тысячи 573 гривны.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

В его доме зарегистрировано 6 человек и не установлен счетчик. За весь период начисления производились согласно норме использования на одного человека. Абонента в письменной форме неоднократно предупреждали о значительной сумме задолженности, приглашали для заключения договора о реструктуризации долга, но он не выходил на контакт.

Еще в 2013 году на него подали в суд, который обязал оплатить долг. В 2014 году документы передали в Государственную исполнительную службу, которая через год постановила, что у абонента нет имущества, за счет которого может быть взыскан долг. Повторные обращения в ГИС о взыскании задолженности подавались еще 4 раза и не дали никакого результата. Позднее суд еще раз подтвердил, что мужчина должен заплатить за полученные услуги, но обращения в исполнительную службу ничего не дали. В водоканале отметили низкий уровень исполнения судебных решений Государственной исполнительной службой (9% от всех переданных дел).

«7 февраля 2019 года открыто производство о принудительном взыскании долга частным исполнителем. Частный исполнитель арестовал счета гражданина Н. до момента уплаты долга. Кроме суммы задолженности гражданин Н. должен будет уплаты расходы, связанные с исполнением судебного решения о взыскании долга, что может составить от 2 до 5 тысяч гривен».

«Призываем абонентов, имеющих задолженность, явиться в «Николаевводоканал» для заключения договора реструктуризации долга. Не доводите дело до суда. Надеемся на вашу сознательность. Мы всегда готовы к диалогу!» - сообщили в водоканале.

Напомним, что ранее «Николаевводоканал» заблокировал канализацию нескольким должникам в Заводском районе.