В США спустя полгода нашли победителя лотереи, выигравшего 1,6 миллиарда долларов

В США объявился победитель лотереи, который сорвал рекордный джекпот в 1,585 миллиарда долларов.

Об этом сообщили организаторы американской лотереи Mega Millions, сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Associated Press».

Человек, которого разыскивали с октября 2018 года, обратился в лотерею с заявлением, чтобы претендовать на джекпот. У него было время до 19 апреля. Победитель пожелал остаться анонимным.

- Житель Южной Каролины, подавший заявление на то, чтобы получить второй по величине выигрыш в лотерею в истории США, выбрал опцию единовременного платежа в размере почти миллионов 878 долларов, - сказал Хоган Браун, исполнительный директор лотерейной комиссии.

Счастливчик мог выбрать немедленную денежную выплату, но с вычетом налогов, которые съедят примерно половину суммы, или получить приз в размере 1,6 миллиарда долларов без вычета налогов, но поэтапно в течение 29 лет.

Неизвестно, почему победитель не заявил о выигрыше сразу. Как пишет AP, некоторые считали, что он скрывался от полиции и опасался проверки или же «скончался на месте», когда увидел счастливые цифры на билете.