Самым юным и богатым миллиардером мира стал норвежец, владеющий бизнесом по производству лосося

Самый юный и богатый миллиардер в мире на сегодняшний день – норвежец Густав Магнар Витзе, на счету которого суммарно хранится 3 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Billionaires 2019, сообщает «Экономическая правда».

24-летнему Витзе принадлежит почти половина Salmar ASA – одного из крупнейших в мире производителей лосося. Юный миллиардер перенял часть бизнеса у своего отца в 2013 году. Последний основал компанию в 1991 году. Компания Salmar ASA возглавила индустриализацию рыбного хозяйства в Норвегии, переработав продукт и сделав его не только более качественным, но и дорогим. Как отмечается в рейтинге, старший Витзе по-прежнему руководит компанией. Густав Магнар тем временем пытается сделать собственный вклад, инвестируя деньги в недвижимость и технологические стартапы.

Кто еще попал в топ-самых богатых и молодых миллиардеров:

Джон Коллисон – 28-летний американский и ирландский предприниматель, сооснователь компании Stripe. На его счету 2,1 млрд долларов.

Эван Шпигель – 28-летний американский предприниматель, сооснователь и CEO мессенджера Snapchat и компании Snap Inc. Владеет 2,1 млрд долларов.

Александра Андресен – 22-летняя норвежская наследница, на счету которой 1,4 млрд долларов.

Катарина Андресен – 23-летняя норвежская наследница, на ее счету 1,2 млрд долларов.

Людвиг Теодор Браун – один из наследников компании B. Braun Melsungen AG, производящей медицинское оборудование. На счету 29-летнего бизнесмена 1 млрд долларов.

Кайли Дженнер – основательница и владелица компании Kylie Cosmetics. Она самая младшая в этом списке. Владеет 1 млрд долларов.

Ханна Каспрзак – владелица и председатель датского производителя обуви ECCO. На счету 29-летней Каспрзак также 1 млрд долларов.

Напомним, ранее самый богатый человек мира заявил, что таблоид шантажирует его из-за интимных фотографий.