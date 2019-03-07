Совладелица французской косметической компании стала самой богатой женщиной в мире

Ежегодный рейтинг богатейших женщин планеты по версии Forbes в 2019 году возглавила совладелица французской компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс.

Об этом сообщает «Новое время».

Журнал оценил ее состояние в $49,3 млрд. В рейтинге богатейших людей мира она занимает 15-е место.

Бизнесвумен попала в список в прошлом году после смерти ее матери Лилиан Бетанкур в сентябре 2017 года. Семье принадлежит 33% акций L'Oreal. Лилиан Бетанкур фигурировала в списке каждый год, начиная с 1987 года, когда Forbes впервые опубликовал рейтинг. Состояние Франсуазы Бетанкур Майерс, которая также возглавляет благотворительный фонд ее семьи Bettencourt Schueller Foundation, в прошлом году выросло на $7,1 млрд (17%).

В прошлом году рейтинг возглавляла единственная дочь основателя компании Walmart Элис Уолтон. Ее состояние издание оценивает в $45,5 млрд. Полный список богатейших женщин пока не опубликован.

Напомним, что рейтинг молодых мультимиллиардеров возглавил норвежец, владеющий бизнесом по производству лосося.