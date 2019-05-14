Апелляционный суд отменил проверку, которая позволила национализировать ПриватБанк

В понедельник, 13 мая, шестой апелляционный админсуд отклонил апелляционную жалобу Нацбанка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Об этом говорится в сообщении НБУ на его сайте.

Нацбанк планирует подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в Приватбанке накануне его вывода с рынка.

«В случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка Национальный банк имеет основания для проведения соответствующей проверки», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Как подчеркивается в сообщении, НБУ имел основания для проведения инспекционной проверки ПриватБанка в 2016 году, поскольку согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств.

По результатам инспекционной проверки ПриватБанка накануне признания его неплатежеспособным и вывода с рынка с участием государства было установлено, что план реструктуризации банк не выполнял, а капитала банка было недостаточно для соблюдения требований относительно нормативов капитала и покрытия кредитных рисков. Такие выводы подтверждаются материалами инспекционной проверки, а также независимой международно признанной аудиторской компанией, которую привлек ПриватБанк, говорится в сообщении.

«Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка. Напомню, что решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО, правительством и международными партнерами с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований», — подчеркнул Григорчук.

Как говорится в сообщении, НБУ продолжит доказывать законность своих действий и обращает внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны.

Как известно, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка, признав, что были допущены нарушения. В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать это решение. Рассмотрение дела проводилось на протяжении 2,5 лет и за три дня до второго тура выборов Президента Украины принял это решение.

Отметим, что Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что во время национализации ПриватБанка была нарушена процедура.

Позже Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк обвинил Президента Украины Петра Порошенко в давлении на судебную власть после его заявления по «ПриватБанку».