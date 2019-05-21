Американский бизнесмен пообещал студентам погасить их долги за обучение – сумма может составить $40 миллионов

Миллиардер из США Роберт Смит пообещал всем выпускникам 2019 года из колледжа Morehouse в Атланте заплатить их студенческие долги. Журналисты оценивают его пожертвование для 400 человек в 40 миллионов долларов.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Миллиардер объявил о своем решении, когда выступал в колледже с вступительным словом.

- От имени восьми поколений моей семьи, которые жили в этой стране, я хотел бы «добавить немного топлива в ваш автобус», - сказал Смит.

Выпускники ошеломленно замолчали, а потом встретили новость аплодисментами.

- Мое сердце упало. Мы все плакали. В тот момент я чувствовал, будто с меня сняли тяжелое бремя, - говорит 22-летний выпускник Аарон Митчем.

Он разработал таблицу, чтобы подсчитать, сколько времени понадобится на оплату долга в 200 тысяч долларов. Он выяснил, что для этого ему потребовалось бы 25 лет. Общая сумма, которую Смит потратит на студенческие долги, оценивается в 40 миллионов долларов. Миллиардер, получивший почетную докторскую степень на церемонии, также выделил 1,5 миллиона долларов на развитие колледжа.

Колледж Morehouse известен тем, что в нем учился писатель Мартин Лютер Кинг. Все его студенты – мужчины-афроамериканцы. Член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес написала в твиттере, что случившееся может стать началом «естественного эксперимента»:

«Следите за этими студентами в течение следующих 10-15 лет и сравните их жизненный выбор с тем, что делают сверстники».

Неоплаченные студенческие долги – одна из национальных проблем США. В 2018 году их общая сумма составила 1,5 триллиона долларов.

«Эта задолженность превышает суммы долгов американцев по кредитным картам, автокредитам и кредитам под залог жилой недвижимости. Около 30 процентов взявших кредит на получение образования в США в конечном итоге не могут его вернуть. По прогнозам, почти 40 процентов поступивших в колледжи в 2004 году не смогут погасить свои студенческие займы к 2023 году», - говорится в заявлении Белого Дома.

Смит c 2000 года владеет инвестиционной компанией Vіѕtа Еquіtу Раrtnеrѕ. Forbes оценивает его состояние в пять миллиардов долларов. Когда Смит был студентом колледжа, он получил стажировку корпорации Bell Labs после того, как звонил в компанию каждую неделю в течение пяти месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что известный голливудский актер спустя 31 год все-таки пришел в школу и забрал свой аттестат об образовании.