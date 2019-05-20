Модернизация энергоблока Южно-Украинской АЭС обойдется в 660 миллионов – подряд отдали предприятию-«любимчику»

Южно-Украинская АЭС 7 мая по результатам тендеров заказала у ООО «Кузнецовское наладочно-монтажное предприятие «Электроюжмонтаж» работы на энергоблоке №3 на общую сумму 660,05 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші гроші».

До 12 ноября модернизируют управляющие системы безопасности с заменой унифицированных комплексов технологических защит за 398,5 миллиона гривен, а также систему нормальной эксплуатации важной для безопасности реакторного отделения, подсистемы контрольно-измерительных приборов, технологической защиты, блокировки и сигнализации, системы автоматического регулирования и дистанционного управления за 261,55 миллиона гривен. Сумма сделок на 4% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 688,99 миллиона гривен.

ЗАО «Южэнергострой» не допустили к аукционам. По мнению заказчика, несколько договоров с ним не подтверждают опыт электромонтажных и пусконаладочных работ и установки контролирующих измерительных приборов на электротехническом оборудовании энергоблоков АЭС.

Предприятием «Электроюжмонтаж» с уставным капиталом 4395 гривен владеет директор Алексей Шкабой. Оно неоднократно выигрывало тендеры атомщиков у нынешнего единого допущенного конкурента – фирмы с похожим названием ЗАО «Электроюгмонтаж-10». Всего с 2007 года победитель получил подрядов исключительно в системе «Энергоатома» на 1,84 миллиарда гривен, а соперник – преимущественно в системе «Энергоатома» на 299,9 миллиона гривен.

Наблюдательный совет ЧАО «Электроюгмонтаж-10» возглавляет Сергей Викторов, который ранее был заместителем директора «Энергоатома» по контрольно-ревизионной работе.

В 2001 году «Электроюжмонтаж-10» вместе со своим главным акционером – латвийской «АМТО Технолоджи» учредили ООО «Электроюжмонтаж-Инвестфинанс», которым владеют сих пор. Директором этой фирмы от основания и до августа 2011 года был Сергей Череповский, известный как бизнес-партнер Андрея Коврижкина, чей отец Юрий Коврижкин возглавлял «Энергоатом» в 2008 году, а до того много лет был вице-президентом и первым вице-президентом госпредприятия.

Полиция подозревала служащих «Электроюжмонтажа-10» в завладении 1,8 миллиона гривен государственных средств при выполнении работ на Запорожской АЭС. Однако с октября 2017 года новых постановлений по этому делу в судебном реестре не видно.

Напомним, что ранее в ГБР заподозрили, что ядерщики организовали победу фирмы в тендере Южно-Украинской АЭС на два миллиона.