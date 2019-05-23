На николаевской «Зоре» заявили, что вовремя начисляют зарплату своим работникам

На заводе «Зоря»-«Машпроект» заявили, что платят зарплату своим работникам вовремя, в соответствии с действующим коллективным договором.

Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Напомним, ранее народный депутат Артем Ильюк заявил, что на «Зоре» задерживают выплату аванса якобы из-за трат на празднование годовщины основания завода.

Зарплату за вторую половину апреля выплатили 7 мая. Таким образом, по данным завода заработная плата за первую половину мая (аванс) должна быть выплачена в срок не позднее 23 мая. По данным пресс-службы, аванс выплатили 22 мая.

«С начала года работникам предприятия было выплачено в виде премий сумму, составляющую 97% среднемесячной основной заработной платы (суммы тарифов и окладов). За последние пять лет, несмотря на любые сложности, на предприятии не было ни одного случая несвоевременной выплаты заработной платы», - пояснили в пресс-службе.

Также на заводе отметили, что общий бюджет празднования годовщины основания завода с учетом затрат на аренду зала театра, подготовку концертной программы, изготовление сувенирной продукции, а также организации буфета «на несколько порядков ниже суммы аванса».