«Запутывая следы»: что не так с реконструкцией Соборной площади?

В пятницу, 17 мая, в 17.42 на сайте публичных закупок появилось сообщение – Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади. Удалось это коммунальщикам со второй попытки.

Информация о том, что на площадь хотят потратить сразу 88 миллионов вызвала шквал негативных комментариев в соцсети: «Сдалась вам эта площадь...Дороги делайте!», «Сделайте реконструкцию дорог!!!», «Надо мост для начала отремонтировать!!!», «более необдуманный поступок, только прыжок с крыши». Были и те, кто высказал мнение, что реконструкция необходима: «А спробуйте з візочком пройтись тротуарами і тоді зрозумієте потрібно воно чи ні».

Также много комментариев николаевцы посвятили тому, как по проекту будет выглядеть восстановленная площадь. Такая реакция не может не удивить. Ведь для того, чтобы центр города выглядел так, чтоб удовлетворил почти всех жителей, был проведен не один конкурс. Сначала – конкурс идей с призами от донорской организации, а за ним и профессиональный архитектурный конкурс, с многогранным жюри, соцопросами и т.п.

Любопытный факт, что бывшая тогда главным архитектором города Николаева киевлянка Анна Палеха говорила, что последнее слово относительно того, как будет выглядеть площадь остается за депутатами:

- Уже из четырех работ депутатам нужно будет сделать выбор, мы к этому времени просчитаем предварительную стоимость как проектных работ, так и строительных работ. И уже в программе социально-экономического развития необходимо будет заложить эти суммы для того, чтоб реализовывать этот проект. Поэтому я надеюсь, что, если депутаты любят свой город, любят людей, которые живут в этом городе, они должны будут пойти на встречу, и по готовым решениям принять окончательное решение, – говорила она в октябре 2017 года, спустя несколько дней после того, как Александра Сенкевича отправили в отставку.

Через неделю после этого заявления, Палеха пишет заявление на увольнение и покидает город Николаев. Спустя год после этого, подчиненные восстановленного в должности Сенкевича подписывают договор с фирмой, которая выиграла архитектурный конкурс. Вот только заказчиком работ выступает не управление архитектуры, а департамент ЖКХ. Но давайте по порядку.

С чего все началось?

Рассказы о том, что центральную городскую площадь стоило бы осовременить, николаевцы слышат уже более десятка лет. Однако своего апогея история с реконструкцией достигла тогда, когда на фоне запроса быстрых перемен жители города снесли главный памятник родоначальника октябрьской революции. Позже, думая над тем, а что же стоит обустроить на теперь освободившемся месте, бывший тогда мэром города Юрий Гранатуров предлагает провести конкурс идей, благодаря которому станет возможным выбор вектора того, что делать с площадью. Вовлечь общественность в обсуждение судьбы центра города Гранатурову не удается – в 2015-ом он покидает мэрское кресло. В 2016-ом году город переживает период межвластия. Ряд структурных подразделений обезглавлены, либо ими по прежнему руководят кадры из «старой системы». Среди управлений, у которых нет начальника находится и управление архитектуры. Лишь спустя полтора года с момента восхождения на «трон», Александру Сенкевичу удается найти главного архитектора Николаева. Им становится киевлянка Анна Палеха.

То ли по стечению обстоятельств, то ли по подсказке Гранатурова, с приходом нового архитектора Палехи оживает старая идея отобрать вариант для Соборной площади через конкурс. К его проведению активно подключается «Агентство развития Николаева». Сначала, как уже отмечалось выше, проводится конкурс идей с призами, а после и профессиональный конкурс среди архитекторов. Уже на этапе отбора вариантов, которые предлагали архитекторы со всей Украины, у посвященных в происходящее николаевцев возникают вопросы. В социальных сетях начинается бурное обсуждение целесообразности конкурса, его легитимности, учитывая непонимание от того, по какой процедуре отбиралось жюри и т.п. Одним словом, идея провести конкурс идей ради того, чтобы действительно узнать, чего хотят николаевцы с треском проваливается. А после ознакомления с законодательными нормами проведения архитектурного конкурса, становится понятным настоящий мотив того, зачем же был нужен конкурс.

Все дело в том, что проведение архитектурных конкурсов дает возможность уйти от тендера. Каким образом? Все просто – если организатором конкурсного отбора проекта становится потенциальный заказчик услуги, то победитель такого творческого соревнования может в результате претендовать на заключение с ним договора. Именно так и случилось. Вот только не управление архитектуры (именно оно было организатором конкурса) подписало договор с победителем, а департамент ЖКХ.

Не нарушение ли это законодательства? Как бы там ни было, договор с проектировщиком был подписал без проведения тендера и это никем не было оспорено. Согласитесь, удобно. Тут тебе не надо ни тендерную документацию прописывать, ни проводить какие-то там аукционы.

Примечательно, что сама Палеха, уже не будучи главным архитектором Николаева критикует проект, который получил город в результате.

«Проектировщик остался тот же, (значит, может) так как так могло получиться, что проект скатился на три ступеньки ниже, ни единой идеи заложенной в предыдущих проектах сейчас просто нет? Почему заказчиком проекта стал ЖКХ? Как при живом архитекторе города, может выйти «такое чудо»?», – написала она в соцсети в декабре 2018-го.

Что сейчас?

Договор с победителями архитектурного конкурса подписали и до 7 декабря 2018-го года должен был быть готов проект. Но что-то пошло не так. В конце февраля уже этого года из ответа на запрос о всех проектах, которые были заказаны департаментом ЖКХ за последние три года, становится известно, что проект реконструкции площади выполнен всего лишь на 5%!

Естественно, тогда сразу возник вопрос, а как же без проекта «на руках» 12 февраля был объявлен тендер на реконструкцию площади? Плюс, одно дело, когда есть проектная документация, а другое – когда есть положительная экспертиза этого самого проекта. Предполагая, что в ответе на первый запрос может быть ошибка, смотрим на «Прозорро» договор с проектантами. Его там нет, но в информации указан дедлайн сдачи проектной документации – 7 декабря 2018-го года.

Следующая возможность проверить есть ли в наличии у ДЖКХ проект – сверка проплат от департамента фирме-проектанту. По состоянию на февраль проплат тоже не оказалось. Чтобы развеять все сомнения редакция «Преступности.НЕТ» отправляет еще один запрос на адрес департамента. В нем редакция спрашивает, есть ли в наличии проект реконструкции, просит копию его экспертизы, копию самого проекта, а также задает вопрос о том, были ли оплачены работы по проектированию.

И вот тут начинается самое интересное. Через пару дней после отправки запроса, департамент ДЖКХ отметает предложения всех компаний, которые приходят принять участие в торгах по реконструкции площади. А их, на минуточку, было целых пять.

В то же время, ответа на запрос в установленное законом «О доступе к публичной информации» так и не приходит. Взвешивая варианты похода в суд и ожидания добровольного ответа, принимаем решение ждать. Ответ приходит спустя пару недель, после повторного запроса. В ответе все радужно и прекрасно: проект есть, копию экспертизы – нате, мы со всеми рассчитались, копию проекта приходите снимайте сами – он необъятен… Казалось бы, что все хорошо, но как всегда есть несколько настораживающих «НО».

1. Оказалось, что с разработчиками проекта был продлен договор. И ДЖКХ, по новым условиям, должен был получить документацию в конце февраля. При этом стоимость услуги по проектированию выросла с 909 тысяч гривен до 1,5 миллионов. Об изменениях на сайте публичных закупок, как это установлено законодательством, и по сей день ни слова. А это нарушение законодательства, и кто-то должен понести административную ответственность. Проплата услуги проходит 25 марта этого года, когда вовсю идет уже второй тендер.

2. Исходя из заключения экспертизы стоимость работ по реконструкции площади, по ценам на январь 2019 года, составляет 97,6 миллионов гривен. Торги дважды объявляли на сумму 89,4 миллионов. При этом сам договор с одесской компанией «ПИК-СТРОЙ» подписывается и вовсе на 88 миллионов гривен. Что это значит? В ходе работ выявится, что необходимо улучшить закупку и проект реконструкции подорожает миллионов на 10? Или будут выбраны более дешевые материалы для проведения работ? А как тогда несоответствие с проектом будет воспринято авторским надзором?

3. Но наибольший вопрос, который висит в воздухе – а ошибка ли то, что отвечая на запрос о готовности проектов, департамент ЖКХ в конце февраля ответил, что проект готов на 5%, а позже, на уточняющий вопрос о проплатах и просьбе предоставить проект, оказалось, что его экспертиза была проведена еще в январе. Такие неувязки заставляют задуматься, а была ли эта экспертиза действительно получена в январе? Или, может быть ее провели задним числом? О возможном подлоге документов говорит и то, что акт приема-передачи был заключен и подписан 11 февраля и только 25 марта была произведена проплата по договору. При том, что согласно договору, рассчитаться с проектантами должны были в течении 20 рабочих дней после получения проекта.

4. И первый, и второй тендер был объявлен на одну и ту же ожидаемую стоимость: 89 миллионов 416 тысяч 333 гривны. Дважды в них заявку на участие оставляла фирма «ПИК-СТРОЙ», с которой в конечном итоге и подписали договор. Стоит отметить, что в ходе предыдущего тендера «ПИК-СТРОЙ» запросила за свои услуги 81 миллион 600 тысяч гривен, что на 6 миллионов 734 тысячи 793 гривны меньше от той цены, на которую подписали договор. Учредителями фирмы-подрядчика указано четыре человека: Марина Лозовенко, Светлана Мостовая, Олег Думбрава, Андрей Мястковецкий. Что касается Марины Лозовенко (Избаш), то она является депутатом Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее она была помощницей Труханова, когда тот был нардепом от Партии регионов. В свою очередь, Олег Думбрава, по информации издания «Иваси», является владельцем одного из оффшоров мэра Одессы на Британских Виргинских Островах. Он вместе с Геннадием Трухановым владел оффшором Sunlight Merchants Inc.

Говоря о том, почему подрядчик увеличил цена за работы, в комментарии изданию «НикВести» Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что фирма не учла услуги архитектурного и технического надзоров. В то время как заместитель директора департамента ЖКХ и глава тендерного комитета департамента Александр Брыжатый, отвечая на этот же вопрос, заявил, что цена работ изменилась, после того, как «ПИК-СТРОЙ» подала весь пакет документов, чего не сделала при первом аукционе. При этом, единственным документом, которого не хватали «ПИК-СТРОЙ» на первых торгах была справка о наличии крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 тонн. Перед участием в торгах во второй раз, одесситы предоставили договор аренды необходимого крана.

Вот такие вот вопросы без ответов. Точнее, на озвученное выше однозначно найдется более-менее правдоподобный ответ или заявление, сводящее на нет все вышеописанное. В любом случае, даже если подлога не было, нельзя просто так сбрасывать со счетов то, что в тендерном комитете имеют в виду законодательство, которым они были обязаны обнародовать изменения в договоре с проектантом. Нельзя без внимания оставлять и все несоответствия всех заявлений городской власти, которая преподносила проект реконструкции центральной площади города, как подарок к 230-летию Николаева, ведь согласно заключению экспертизы, выполнение работ рассчитано на 7 месяцев. В то время как по подписанному договору, компания «ПИК-СТРОЙ» обязуется выполнить работы до 9 сентября этого года. Учитывая то, что по последнему заявлению Сенкевича, перед тем, как приступить к работам подрядчику необходимо получить строительную декларацию и стройка начнется ориентировочно 3 июня, можно посчитать, что до момента сдачи проекта у одесситов будет всего лишь 98 дней. В случае, если решение вопроса с декларацией от ГАСКа затянется (ведь учитывая класс риска СС3, к которому отнесена реконструкция, документ необходимо получать через Киев), то и того меньше.

О том, что предложенный вариант того, как будет выглядеть центр города, многие сравнивают с кладбищем – умолчу. Обращу внимание на другое: в зимнее время, пока площадь ожидает своей минуты славы, ее используют определенные предприниматели. Более того, для них, за бюджетные деньги создали инфраструктуру: провели электричество, оплатили убитый ими газон (к слову, тут тоже вопрос за счет чего это было сделано). Среди тех, кто комментирует то, почему восстановленная площадь будет выглядеть столь пустынно звучит мнение, что такой ее вид выгоден как раз тем бизнесменам, которые получают прибыль от несколькомесячной новогодней ярмарки.

Нужна ли вообще реконструкция площади? Пожалуй многие ответят, что да, это действительно необходимо. Но готова ли нынешняя городская власть за несколько месяцев обеспечить завершение работ, на которые по проекту необходимо в два раза больше времени? Будут ли николаевцы праздновать 230-летие своего города на обновленной площади с фонтанами, лед-подсветкой на тротуарах и деревьями в кадках?

Или, в качестве подарка на юбилей, центр Николаева будет выглядеть руиной, также, как это было раньше из-за многочисленных попыток снести бетонный постамент Ильичу?

Ответ на эти вопросы сможет дать только время. Или правоохранительные органы, если они заинтересуются законностью того, что планируется сделать по заказу мэрии Николаева.

Над материалом работала Александра Ющишена, специально для «Преступности.НЕТ»