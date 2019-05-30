В Николаеве суд арестовал два танкера с контрабандным топливом – таможня оценивает его стоимость в 183 миллиона гривен

Николаевская таможня ГФС пресекла попытку импортировать на территорию Украины крупную партию нефтепродуктов с использованием минимизации уплаты таможенных платежей. Две партии топлива арестованы.

Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской таможни ГФС.

Схему обнаружили благодаря информации, предоставленной оперативным подразделением Главного управления ГФС в Николаевской области.

«Компания ООО «СофтОйл» завезла в Николаевский порт двумя партиями 11,4 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, предоставив документы, содержащие ложные сведения. ООО «СофтОйл» было создано как фирма-однодневка для завоза крупной партии контрабанды, которую разгрузили в Николаевском порту на хранение на склад ООО «Ойл Трансшипмент». Производителями этого сырья значились фирмы из Греции и России», - сообщили в таможне.

- Сейчас весь объем контрабандных нефтепродуктов арестован судом в качестве вещественного доказательства. В целом эта сделка могла стоить государству 183 миллиона гривен. Мы сумели это предупредить и после конфискации товаров и наложения штрафов средства пойдут в госбюджет. Таможенники уже составили два протокола о нарушении по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Она предусматривает конфискацию товаров и штраф в размере 100% их стоимости, - отметил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

Он заявил, что в связи с этим делом на него лично оказывалось давление с целью склонить к бездействию и отказу от документирования нарушений. Об этом Криль сообщил в правоохранительные органы.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали группу воров дизельного топлива с поездов, в состав которой входили и машинисты.