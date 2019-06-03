Россия ограничила ввоз нефтепродуктов в Украину – из-за этого могут подорожать дизтопливо и сжиженный газ

В связи с вступлением в силу новых санкций России против Украины, которые предусматривают поставки нефти и нефтепродуктов только в случае имеющегося специального разрешения, с 1 июня объемы поставок дизельного топлива сократились на 75%, а сжиженного газа – на 60%.

Об этом сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, передает «Громадське».

- Не хочу сильно забегать вперед, посмотрим, но если исходить из имеющихся данных, то в июне рынке нужно найти около 150 тысяч тонн дизтоплива (25% рынка) и 20 тысяч тонн сжиженного газа (15% рынка). Много это или мало? Для дизтоплива – много, для газа – меньше, но тоже непросто. Пока по обоим продуктам есть хорошие запасы, так что переход будет плавным, - сообщил Куюн.

Он также напомнил, что в 2015-2016 годах Украина в течение 9 месяцев не покупала топливо у России. В то же время влияние новых ограничений на цену дизельного топлива Куюн оценил в 1-1,5 гривны на литр. Сжиженный газ, по его словам, подорожает еще существеннее.

Ранее, 18 апреля глава российского правительства заявил, что Россия запретит поставки нефти, нефтепродуктов, угля и других товаров в Украину. Впоследствии стало известно, что поставки полностью не прекратятся, а будут осуществляться в пределах выданных российским правительством разрешений. 28 мая в России прекратили выдавать разрешения на поставку нефтепродуктов и угля в Украину. Также стало известно, что срок действия разрешений будет составлять 1 месяц. Соответствующие меры российское правительство приняло в ответ на недавнее расширение Украиной перечня запрещенных российских товаров.

Напомним, ранее в Николаеве суд арестовал два танкера с контрабандным топливом.