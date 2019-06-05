Заместители Генпрокурора помогли украинскому олигарху инсценировать собственную смерть

Скандально известный олигарх Дмитрий Малиновский, пропавший без вести в конце 2014 года и признанный судом мёртвым, оказался живым.

Об этом сообщает ресурс «BIHUS.info», ссылаясь на собственное расследование.

На момент инсценирования смерти он был фигурантом нескольких уголовных дел, а весной 2015 года пообещал сингапурской фирме Dreymoor Fertilizers Ltd совершить поставку карбамида и аммиака производства Одесского припортового завода на сумму, превышающую 12 миллионов евро, однако забрал деньги и пропал.

Предположительно, 18 августа 2014 года Малиновский отправился на судовое заседание, но домой так и не вернулся. А в ноябре того же года неизвестный через консьержа передал жене олигарха картонную коробку, в которой были свидетельство о смерти Дмитрия и пепел. В свидетельстве котором было указано, что он погиб 25 октября 2014 года на территории Луганска.

Свидетельство о смерти было признано фальшивкой, так как оно не было внесено в государственный реестр и не было нотариально заверено. Семья Малиновского прибыла в Одесский Приморский районный суд с заявлением о том, что свидетельство не прошло верификацию из-за военных действий в Луганске, которые парализовали работу ЗАГС-а.

«Я хотела бы как мать определенности, мы в подвешенном состоянии находимся. Из-за того, что вроде свидетельство смерти есть, а факт смерти нотариально не подтверждается нотариусом – сказала мать Малиновского судье Юлии Свяченой»

Не смотря на малое количество фактов, судья признала документ законным. В частности, её убедили чеки на покупку заграждения на кладбище.

В феврале 2016 года правоохранительные органы провели обыск в квартире семьи Малиновского. Об этом рассказал прокурор, который вел дело. Во время обыска была изъята техника, в частности мобильный телефон, в котором была обнаружена закрытая группа, в которой Малиновский активно переписывался с семьей, присылал фото и видео замка, купленного в Франции. Кроме того, в материалах дела есть протоколы допроса свидетелей, которые узнали голос Малиновского из видео.

Исходя из собранных фактов, бывший глава прокурорской группы по данному делу Игорь Черный инициировал апелляционный пересмотр решения о смерти Малиновского. Сразу после этого заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук выпустил приказ о замене прокуроров по делам Малиновского, датированный 7 июля 2016 года.

Уже на следующий день уголовное производство было закрыто. Генеральная прокуратура после этого больше не требовала отменить факт смерти Малиновского.

«На сегодняшний день Генеральная прокуратура Украины отказывается от апелляционной жалобы в связи с закрытием уголовного производства. Новых обстоятельств, которые бы опровергли факт смерти, на данное время, не установлено – сообщил Александр Козуб, прокурор Генпрокуратуры судье Апелляционного суда г. Одессы Алексею Журавлеву»

Представитель Малиновского в суде, адвокат Юлия Лещенко, прокомментировала решение:

«Ну что я могу добавить, уважаемый суд, очень счастлива!»

«Если бы прокуратура не отказалась от апелляционной жалобы, судебное решение (о смерти Малиновского – примечание ПН) было бы отменено – на вопрос журналиста ответил Алексей Журавлёв в интервью»

Генеральная прокуратура оспорила факт смерти Малиновского только в августе 2017.

Напомним, 16 октября 2018 года французские жандармы задержали в Бургундии «высокопоставленного» гражданина Украины, которого на родине подозревают в масштабной коррупции, после чего Генпрокуратура Украины направила запрос о выдаче украинца.