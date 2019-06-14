В Николаеве на ₴10,7 миллионов подорожала реконструкция футбольного поля на Центральном стадионе, но исполком горсовета не согласовал это

В пятницу, 14 июня, исполнительный комитет Николаевского городского совета не согласовал увеличение стоимости реконструкции футбольного поля на Центральном городском стадионе по улице Спортивная, 1/1 на 10,7 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проекту решения, на данный момент объект готов на 27%, и нынешняя стоимость объекта составляет 58 миллионов 478 тысяч 753 гривны. В связи с этими данными, член исполкома Юрий Кормышкин поинтересовался из-за чего увеличилась стоимость строительства.

— Стоит обратить внимание на то, что в перечне объектов бюджета развития, утвержденного приложением 6 к решению Николаевского горсовета от 21 декабря 2018 года № 49/31 «О бюджете города Николаева на 2019 год», общая стоимость реконструкции стадиона была определена в сумме 47 миллионов 742 тысячи 278 гривен, то есть на 10 миллионов 736 тысяч 475 гривен меньше, при этом уровень строительной готовности на конец бюджетного периода должен бы составлять 50%. Чем вы это объясните? – интересовался Кормышкин.

Замначальника управления капитального строительства Григорий Патока объяснил увеличение сумы тем, что был получен новый экспертный отчет.

— Вернее, не новый, а самый правильный отчет. Согласно экспертному отчету сумма стала 57 миллионов, повышение составило 10,7 миллионов гривен, – заявил Патока.

В итоге, голосование за данный проект решения было отрицательным.

Юрий Кормышкин (в центре) Григорий Патока

Напомним, что в 2017 году «Миллениум Спорт» признали победителем в тендере на проведение нового строительства футбольного поля на сумму 20 миллионов 78 тысяч 580 гривен. Позже решили направить дополнительные 8 миллионов гривен.

Президент Украины Петр Порошенко во время своего майского визита в Николаев пообещал найти в государственном бюджете 10-15 миллионов гривен на запуск центрального стадиона в городе.

После этого, мэр Александр Сенкевич отметил, что по всем обещаниям, данным Порошенко, идет работа, в том числе и по Центральному стадиону.

В сентябре 2018 года исполком Николаевского горсовета перераспределил 4 миллиона 89 тысяч 949 гривен для управления капитального строительства, которые были выделены на замену травы на Центральном стадионе. Деньги будут направлены на две футбольные площадки внутри стадиона.

Отметим, что за зиму на Центральном стадионе в негодность пришло поле за 25 миллионов гривен. Первый вице-мэр Владимир Крыленко поручил начальнику управления спорта Николаевского горсовета Олегу Машкину провести служебную проверку касательно этого.