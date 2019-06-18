Китайская компания «Huawei» потеряет $30 миллиардов из-за санкций США

Китайская компания «Huawei», согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с ней.

Об этом сообщил гендиректор и основатель компании Жэн Чженфей, сообщает «Дождь» со ссылкой на «Associated Press».

- Мы никогда не думали, что США будет атаковать «Huawei» с такой твердой решимостью, - заявил Чжэнфэй в ходе дискуссии в штаб-квартире компании.

Он сказал, что «Huawei» сократит производство и ожидает около 100 миллиардов долларов выручки ежегодно в течение следующих двух лет по сравнению со 105 миллиардами долларов в 2018 году. В феврале он заявил, что компания планирует получить 125 миллиардов долларов в 2019 году.

Глава компании заявил, что продажи мобильных телефонов «Huawei» упадут на 40%, подтверждая опубликованный в воскресенье отчет «Bloomberg». Однако китайский рынок быстро растет, и «Huawei» не позволит ограничить свои исследования и разработки, добавил он.

В мае президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении для обеспечения информационной безопасности страны. После этого министерство торговли США внесло «Huawei» в «черный список» из-за подозрений, что китайское правительство может использовать продукцию компании для шпионажа. Вскоре несколько американских компаний объявили о прекращении сотрудничества с «Huawei», среди них Google и Facebook.