В США наложили запрет на оборудование компании Huawei, которую подозревают в шпионаже

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает местным компаниям покупать и использовать коммуникационные технологии, которые подрывают безопасность страны. Указ, в первую очередь, направлен на блокировку работы компании Huawei в стране.

Об этом сообщает «Ain.ua» со ссылкой на «Reuters».

В правительстве США считают, что Китай может использовать телефоны и сетевое оборудование телекоммуникационных компаний, таких как Huawei, для слежки за американцами. Ранее правоохранительные органы страны задержали финансового директора Huawei и обвинили компанию в краже технологий. В Huawei заявили, что этот запрет может негативно повлиять на развитие сети 5G в США.

«Huawei – беспрецедентный лидер в 5G. Мы готовы и желаем взаимодействовать с правительством США и придумаем эффективные меры для обеспечения безопасности продукции», - отметили представители китайской компании.

Вадим Богданов

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