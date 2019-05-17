В США наложили запрет на оборудование компании Huawei, которую подозревают в шпионаже

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает местным компаниям покупать и использовать коммуникационные технологии, которые подрывают безопасность страны. Указ, в первую очередь, направлен на блокировку работы компании Huawei в стране.

Об этом сообщает «Ain.ua» со ссылкой на «Reuters».

В правительстве США считают, что Китай может использовать телефоны и сетевое оборудование телекоммуникационных компаний, таких как Huawei, для слежки за американцами. Ранее правоохранительные органы страны задержали финансового директора Huawei и обвинили компанию в краже технологий. В Huawei заявили, что этот запрет может негативно повлиять на развитие сети 5G в США.