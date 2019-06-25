Депутаты горсовета Николаева с третьего раза поддержали отчет о выполнении бюджета за 2018 год – не использовали 216 миллионов гривен

Депутаты Николаевского городского совета на сессии утвердили отчет о выполнении бюджета города за 2018 год.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор департамента финансов Вера Святелик, в своем докладе ограничилась лишь несколькими данными. Так, она сообщила, что публично о выполнении бюджета отчиталась еще 12 марта, после чего исполнительный комитет со второго раза согласовал отчет.

При этом, депутаты просили сообщить общие цифры, а именно, размер бюджета на 2018 год, сколько средств удалось использовать, а сколько нет, и по каким причинам. По словам Святелик, бюджет 2018 года был 4,6 миллиарда гривен. Из них неиспользованными остались 255 миллионов 829 тысяч гривен, из них около 40 миллионов гривен это государственные субвенции, которые уже удалось перераспределить.

Вера Святелик В частности, депутат Игорь Дятлов попросил Веру Святелик объяснить, каким был бюджетный 2018 года. Чиновница отметила, что «город работал стабильно», так как все чиновники получили заработные платы, все субвенции были использованы и так далее.

Также Игорь Дятлов напомнил, что в 2018 году одним из главных проектов было строительство троллейбусной линии на Намыве, в частности депутаты тогда поддержали все предложения, чтобы строительство закончилось в 2018 году. Вера Святелик отметила, что данный объект еще не закончен и на вопрос, почему так случилось, чиновница сообщила, что она не эксперт в строительстве троллейбусных линий.

В итоге, спустя час после обсуждения отчета, депутаты только с третей попытки согласовали его – «за» проголосовало 28 человек.

Как известно, 7 марта, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета согласовали проект решения «Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета города Николаева за 2018» – около ₴255 миллионов остались не использованными.