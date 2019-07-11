Украина импортировала из России угля на почти $1 миллиард

В январе-июне 2019 года Украина купила угля на почти 1,5 миллиардов долларов. Основной поставщик угля - Россия, она продала Украине угля на почти миллиард долларов.

Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

Согласно статистике, за данный период было импортировано 10,5 миллионов тонн угля, а крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России составил 62,4% от общего количества на сумму 921,3 миллиона долларов. Из США (31%) – 469 миллионов. Из Казахстана (4,22%) – 62,2 миллиона.

Напомним, в 2017 году Министерство энергетики решило внести на рассмотрение Кабмина распоряжение об объявлении чрезвычайного положения в энергосистеме из-за дефицита угля антрацитовой группы. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускал возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО.