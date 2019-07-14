Поезд Киев-Москва стал самым прибыльным для «Укрзалізниці» за пять месяцев 2019 года

Один международный поезд Киев-Москва приносит «Укрзалізниці» больше прибыли, чем пять самых прибыльных поездов курсирующих внутри Украины вместе взятых.

Об этом свидетельствуют данные УЗ, передаёт LIGA.net.

Москва остается самым денежным направлением в международных пассажирских перевозках на протяжении многих лет. За пять месяцев 2019 года принес поезд №5/6 Киев- Москва принес УЗ 117,7 миллионов гривен. Это почти в два раза больше, чем за первое полугодие 2018 года (64,5 миллионов гривен).

В топ самых прибыльных международных поездов, по сравнению с прошлым годом, вошли поезда: Кривой-Рог-Москва, Днепр-Москва и Львов-Москва. А поезда Николаев-Москва и Хмельницкий-Москва выбыли из списка.

Поезда внутреннего сообщения приносят намного меньше. Самый прибыльный - Киев-Одесса. Его результат - 32,1 миллиона гривен.

В то же время ранее в «Укрзалізниці» сократили количество поездов в РФ из-за падения спроса.

Теперь поезда № 24/23 Одесса - Москва - Одесса и № 20/19 Харьков - Москва - Харьков, вместо ежедневно, будут будут курсировать через день. Такое решение связано со стремительным падением пассажиропотока между странами, так как в 2018 году «Укрзалізниця» перевезла в Россию 772,9 тысяч пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.