В «Укрзалізниці» сократили количество поездов в РФ из-за падения спроса

Со вторника, 5 февраля, «Укрзалізниця» уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию.

Об этом сообщается на официальном сайте УЗ.

Теперь поезда № 24/23 Одесса - Москва - Одесса и № 20/19 Харьков - Москва - Харьков, вместо ежедневно, будут будут курсировать через день. Такое решение связано со стремительным падением пассажиропотока между странами, так как в 2018 году «Укрзалізниця» перевезла в Россию 772,9 тысяч пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

«Как свидетельствует статистика, с конца лета 2018 пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. Так, за период с августа до конца прошлого года «Укрзалізниця» перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. Всего в ЕС с августа 2018 года до января 2019 перевезено 362,9 тысяч пассажиров, а в Россию - 329,4 тысяч», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты «Укрзалізниці» прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока в европейском направлении.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» запустила продажу электронных билетов для людей с инвалидностью.