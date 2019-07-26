В Николаеве департамент ЖКХ объявил тендер на строительство дюкера в Варваровку за 74,8 миллиона гривен

В четверг, 25 июля, департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил тендер на новое строительство дюкера через реку Южный Буг и магистральных сетей водоснабжения для обеспечения микрорайона Варваровка.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Как известно, ранее из Госбюджета Николаеву выделили 10 миллионов гривен на строительство дюкера через реку Южный Буг.

Предположительная стоимость работ - 74 миллиона 851 тысяча 958 гривен. Подаваться на тендер фирмы могут до 12 августа. Аукцион начнется 13 августа. Срок выполнения работ - 30 ноября 2020 года.

Ранее местный житель посетовал на то, что в Варваровке нет канализации и водопровода: нечистоты из выгребных ям попадают в воду.

Как известно, в 2008 году, тендер на проведение проектных работ по строительству дюкера для обеспечения Коренихи и Варваровки в Николаеве выиграл институт «Укрдорпроект».

В сентябре 2009 года Николаевский городской совет утвердил план развития системы водоснабжения на правом берегу Южного Буга на 2009-2012 годы. Тогда строительство системы водоотведения на правом берегу Южного Буга оценивалось в 56 миллионов гривен. В 2012 году, бывший тогда директором КП «Николаевводоканал» Василий Тельпис заявлял, что предварительная стоимость этого проекта составляет порядка 250 миллионов гривен.

В марте 2017 года в Николаеве презентовали проект строительства системы обеспечения микрорайона Варваровка водой, на который по словам разработчиков необходимо 38 миллионов гривен (15 миллионов на строительство новых магистральных сетей и 23 миллиона гривен на дюкер).