Мэрия Николаева проверила маршрут №87 – оказалось, что вечером он почти не ходит

В Николаеве управление транспортного комплекса 25 июля проверило автобусный маршрут №87 «Широкая Балка – микрорайон Северный».

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Маршрут обслуживает ООО «Авто-Виола плюс». Специалисты задокументировали нарушения условий договора – несоблюдение графика движения, схемы движения и количества автобусов на маршруте.

«С 19:30 до 20:20 на линии не было ни одной «маршрутки». В 20:22 водитель авто ВЕ52-98АА самовольно сошел с маршрута, убрав из салона трафареты с информацией для пассажиров. В 21:05 зафиксированы нарушения водителями транспортных средств ВЕ87-90АА, ВЕ59-00АА графика и схемы движения маршрута. Также во время проверки установлено, что в транспортных средствах ВЕ52-98АА, ВЕ87-90АА не работают GPS-трекеры, что является нарушением договора на перевозку пассажиров», - сообщили в мэрии.

Отметим, что часто от николаевцев поступают жалобы, что маршрут №87 с перебоями ходит в выходные, особенно в воскресенье.

Напомним, что ранее мэрия уже проверяла другие маршруты предприятия «Авто-Виола плюс».