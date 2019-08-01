«Укрзалізниця» закупает вышиванки и полотенца по четыре тысячи гривен за штуку

ООО «Скорвеус» Филиал «Центр сервисного обеспечения» подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на общую сумму 1,53 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Залізниця без корупції».

В тендере на закупку вышиванок предметом договора стали 100 мужских и 100 женских льняных рубашек с ручной вышивкой.

Победителем тендера стало ООО «Скорвеус» основано всего 4 месяца назад в городе Киеве по улице Магнитского №1. По данному адресу зарегистрировано более 700 фирм. Этот договор является первым государственным контрактом в компании.

УЗ отклонила в три раза более дешевое предложение конкурента - ООО «Торговый Дом Эней», потому что последний не заверил скан-копию устава в составе предложения и не предоставил документы о предыдущем опыте выполнения контрактов.

Производителем предлагаемой продукции ООО «Скорвеус» отметил ООО «ТК-Домашний Текстиль».

Стоимость одной вышиванки составляет 4100 гривен, в то время как по прошлогодней закупке стоимость не превышала 3700 грн.

Во втором тендере на закупку полотенец льняных с вышивкой ручной работы по результатам торгов был определен победитель ООО «ТК-Домашний Текстиль» с самой низкой ценой 711 тысяч гривен за 200 полотенец. То есть одно полотенце стоит 3,6 тысячи гривен.

За предлагаемую стоимость поставщик должен предоставить полотенце размером 220х35 в пластиковом тубусе украшенным вышивкой в ​​форме Малого Герба Украины.

Отметим, что на популярном интернет-сайте вышивки самое дорогое полотенце ручной работы стоит 1200 грн.

ООО «ТК-Домашний Текстиль» зарегистрировано в Киеве, по улице Сортировочной №2. Здесь находится жилая многоэтажка. За последние 3 года фирма получила около 100 миллионов гривен на государственных контрактах.

Напомним, как «Укрзалiзниця» отменила закупку сувенирных стаканов по 2000 гривен после того, как данный тендер предали огласке в СМИ и соцсетях.