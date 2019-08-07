У Зеленского отреагировали на убытки водоканалов из-за подорожания электроэнергии – коммунальщикам хотят уменьшить цену на 10%

Андрей Герус Представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус отреагировал на заявления водоканалов перейти на почасовое водоснабжение – по его словам, разрабатывается механизм снижения цен для водоканалов и других коммунальных предприятий на 10%.

Об этом шла речь на брифинге Андрея Геруса и Владимира Омеляна в Министерстве инфраструктуры Украины, передает «Громадське радіо».

Как известно, в ассоциации «Укрводоканалэкология» посетовали на убытки из-за оставшейся цены на водоснабжение после подорожания электроэнергии на 25%, что приводит к убыткам коммунальных предприятий. При продолжении такой ситуации водоканалы в некоторых городах могут перейти на почасовую подачу воды.

Андрей Герус заявил, что он и команда Президента требовали отсрочки рынка электрической энергии, и обвинил правительство и прошлый созыв парламента в том, что они игнорировали обращения Президента.

«Переложить рост цен на конечного потребителя это не правильно. Сейчас мы разрабатываем механизмы и идет общение с регулятором и с министерством энергетики, чтобы принять некоторые решения, чтобы произошло понижение цен на электроэнергию на 10% от текущего уровня. Я думаю, что через несколько недель будет проект решения, как эту ситуацию можно дальше исправлять», – сказал Герус.

Андрей Герус также добавил, что проблема коснулась не только водоканалов и ее решение будет подготовлено до конца месяца.

«В июне никто не заявлял, что будет почасовое снабжение водой. Нам надо искать пути снижения цен для всех потребителей, как для водоканалов так и для заводов и военных частей, поэтому до конца августа мы планируем проект решения как эту ситуацию можно исправить», – заявил представитель Президента.

Напомним, что николаевцы не заплатили водоканалу 94 миллиона гривен, и с 21 июня предприятие начало отключать должников от водоснабжения.