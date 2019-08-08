Первомайская больница незаконно сдала в субаренду 220 гектаров земли, - прокуратура

Хозяйственный суд Николаевской области 6 августа открыл производство по иску, в котором требуют расторгнуть договор о совместной обработке земель, заключенный между Первомайской центральной районной больницей и фермерским хозяйством.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Речь идет о землях площадью 220 гектаров и стоимостью почти 12 миллионов гривен. В 2014 году Главное управление Госгеокадастра в области предоставило Первомайской больнице указанные земельные участки для ведения подсобного сельского хозяйства. Однако больница фактически такую ​​деятельность не осуществляла и не имела материальных и финансовых возможностей заниматься этим хозяйством.