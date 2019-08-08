Кабмин поручил «Нафтогазу» снизить цену газа для населения в августе на 265 гривен

Иллюстрация Кабмин поручил НАК «Нафтогаз Украины» в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 гривен за 1 тысячу кубометров.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 293, с июня НАК «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 гривен за тысячу кубометров без НДС. Украинская энергетическая биржа - газ на август в июле продавался по цене 4654 гривен за тысячу кубометров без НДС. НАК «Нафтогаз» - газ для промышленности по предоплате, установленной на август, 4640 гривен за тысячу кубометров без НДС. Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 № 867, что на июль рассчитана как 7185 гривен за тысячу кубометров без НДС.

Самой низкой оказалась цена НАК «Нафтогаз». Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 гривен за тысячу кубометров, что меньше на 265 гривен, чем цена в июле - 4905 грн.

Отметим, что ранее НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей за возложение специальных обязанностей на июнь, она составила 5553,89 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

А по состоянию на 3 августа в украинских подземных хранилищах уже накопили 16 миллиардов кубометров газа, о чем сообщил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.