В рефрижераторе грузовика с апельсинами не украинско-белорусской границе нашли трёх нелегалов

На украинско-белорусской границе в рефрижераторе грузовика с апельсинами обнаружили троих граждан Афганистана.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Правонарушителей обнаружили пограничники Луцкого отряда во время совместного с представителями фискальной службы досмотра одного из грузовиков, который прибыл в пункт пропуска «Доманово».

В результате осмотра рефрижератора грузовика, который вез из Северной Македонии в Беларусь нектарины, работники пункта пропуска обнаружили трёх пассажиров, которые сказали, что они граждане Афганистана.

Задержанных иностранцев, двое из которых являются несовершеннолетними, доставили в пограничное подразделение для составления процессуальных документов. Кроме того, в Нацполицию направили уведомление о внесении ЕРДР данных о водителе, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас грузовик и водителя, гражданина Северной Македонии, передали в установленном порядке представителям Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве миграционная служба задержала нелегалов, продающих продукты – подозревают, что они больны инфекциями.