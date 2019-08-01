В Киеве миграционная служба задержала нелегалов, продающих продукты – подозревают, что они больны инфекциями

Сотрудники Госмиграционной службы задержали на столичном рынке нелегальных мигрантов, больных опасными инфекционными заболеваниями, и которые при этом продавали продукты питания.

Об этом сообщает пресс-центр Госмиграционной службы Киевской области.

Всего было задержано 59 человек. 33 человека принудительно вернут в страну происхождения, 17-ти сократят срок пребывания в Украине, а еще двух лиц поместят в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности.

В ведомстве отметили, что на прошлой неделе на этом же рынке были задержаны мигранты, трое из которых были больны опасными инфекционными болезнями.

«Во время флюорографического обследования у трёх из них обнаружили признаки серьезного инфекционного заболевания», - добавили в ведомстве.

Напомним, в Средиземном море береговая охрана Ливии обнаружила тела по меньшей мере 62 мигрантов, чьи лодки утонули 25 июля. А в Нигерии задержали мужчину, который залез на крыло Boeing, когда тот готовился к взлёту.