Фонд гарантирования вкладов планирует ликвидировать 83 банка-банкрота к концу 2020 года

Фонд гарантирования вкладов начинает этап окончательной ликвидации первой волны банков-банкротов, и до конца 2020 года планирует ликвидировать 83 банка.

Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью «LIGA.net».

По ее словам, в Фонде почти не осталось крупных активов.

«До конца этого года мы полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го - еще 35. В результате до 2021-го у нас останется около 16 банков - в основном те, где есть любые судебные запреты или, например, крымские банки - мы по закону не имеем права их ликвидировать», - рассказала Рекрут. Также она подчеркнула, что «монстров», таких как «Дельта» или «Надра», уже не будет.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО КБ «Крещатик». Тогда правоохранители задержали начальника управления активами и имуществом ПАО «КБ «Крещатик» во время получения взятки в сумме 7 тысяч долларов.