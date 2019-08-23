В Николаевской области долги по зарплатам сократились до 35 миллионов гривен

На Николевщине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 августа 2019 года составила 34 миллионов 982,8 тысяч гривен.
Об этом сообщили в департаменте социальной защиты Николаевской ОГА.
Долги по зарплатам уменьшились на 68 миллионов 189,8 тысяч гривен или на 66,1%. В течение июля ликвидирована задолженность на четырех предприятиях на общую сумму 4 миллиона 944 тысяч гриве, в частности на «Николаевоблтеплоэнерго» (4 миллиона 186,1 тысячи гривен) и фирме «Никморсервис Николаев» (613 тысяч гривен).
Сокращена задолженность на 5 предприятиях, в частности на ГП «Николаевский судостроительный завод» на 52 миллиона 73 тысячи гривен. Напомним, ранее сообщалось, что на «Николаевском судостроительном заводе» по поручению Президента полностью погасили долги по зарплатам.
Вместе с тем, крупнейшими предприятиями-должниками остаются:
- Государственное Южное производственно-техническое предприятие (долг по состоянию на 1 августа – 5 миллионов 396,3 тысяч гривен, численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 86 человек);
- ООО «Мостостроительный отряд №73» (4 миллиона 599,1 тысяч гривен, 223 человека);
- «Николаевский облавтодор» совместно с филиалами (4 миллиона 939,3 тысяч гривен, 496 человек);
- коммунальное предприятие «Первомайский горводоканал» (2 миллиона 872 тысяч гривен, 211 человек);
- государственное предприятие «Украинский радиотехнический институт» (2 миллиона 632,1 тысячи гривен, 36 человек).